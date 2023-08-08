UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu İlk Ayağı Yarın Başlıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 2023-24 sezonu 3. eleme turu ilk ayağı yarın oynanacak. Türk takımları Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor da bu turda mücadele edecek.