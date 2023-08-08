UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu İlk Ayağı Yarın Başlıyor
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 2023-24 sezonu 3. eleme turu ilk ayağı yarın oynanacak. Türk takımları Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor da bu turda mücadele edecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2023-24 sezonu 3. eleme turu ilk ayağı, yarın iki maçla başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının bu turunda, toplam 32 maç oynanacak.
Yarın AEK Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) - Maccabi Tel Aviv (İsrail), Gent (Belçika) - Pogon (Polonya) karşılaşmalarının oynanacağı 3. eleme turunun ilk ayağında, Türk takımları sahaya, 10 Ağustos Perşembe günü çıkacak.
İlk maçına deplasmanda çıkacak Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi'yle TSİ 20.00'de karşılaşacak. Fenerbahçe, Slovenya'nın Maribor takımını, Yukatel Adana Demirspor ise Hırvatistan temsilcisi Osijek'i saat 21.00'de konuk edecek.