UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu İlk Ayağı Başladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2023-24 sezonu 3. eleme turu ilk ayağı 2 maçla başladı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile İsrail arasındaki maç berabere biterken, Belçika takımı Gent ise Polonya temsilcisini farklı bir skorla yendi. Türk takımları ise yarın sahaya çıkacak.