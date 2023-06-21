Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında mücadele edecek. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri yarın belli olacak. Eleme turları Temmuz-Ağustos aylarında oynanacak. İşte UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme kura çekimi CANLI İZLE! UEFA Avrupa Konferans Ligi 2023 CANLI! Konferans Ligi kurası CANLI İZLEME LİNKİ!

Spor Toto Süper Lig'in 2'ncisi ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, 3'üncüsü Beşiktaş ve 4'üncüsü Adana Demirspor'un rakipleri de yarınki kura çekiminde belirlenecek. Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta yapılacak. Turnuvalarda 3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ 2. ÖN ELEME KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi ve üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme kura çekimi, bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek. Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren Galatasaray, "Devler Ligi"nin ön eleme turlarında "ülke şampiyonları" kulvarında mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takımla birlikte 5 takım turnuvaya bu turdan dahil olurken, diğer 15 takım birinci ön eleme turundan gelecek. Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME LİNKİ

Gerçekleştirilecek olan kura çekimini canlı ve ücretsiz bir şekilde izlemek isteyen sporseverler, UEFA resmi internet sitesi üzerinden ücretsiz bir şekilde UEFA Konferans Ligi kura çekimini izleyebilir. Haberimiz içerisinde yer almakta olan UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı izleme linki ile canlı yayına ulaşabilirsiniz.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ 2023 CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 2'ncisi ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, 3'üncüsü Beşiktaş ve 4'üncüsü Adana Demirspor'un rakipleri de yarınki kura çekiminde belirlenecek.

Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta yapılacak.

Turnuvalarda 3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.