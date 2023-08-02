Üye Girişi
Haberler

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu Rövanş Sonuçları

Spor Haberleri

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşlarında oynanan 6 maçın sonuçları açıklandı. Fenerbahçe, Zimbru'yu 4-0 mağlup ederek 3. eleme turuna yükseldi. Diğer turda yükselen takımlar ise Valmiera, Neman, Swift, Partizani ve Struga oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşlarında 6 maç sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 2. eleme turunda mücadele eden Fenerbahçe, Zimbru'ya konuk oldu.

İlk maçı 5-0 kazanan sarı-lacivertliler, rövanşta da Dusan Tadic, Michy Batshuayi (2) ve İsmail Yüksek'in golleriyle 4-0 galip gelerek 3. eleme turuna kaldı. Fenerbahçe'nin rakibi, ilk maçı 1-1 eşitlikle sona eren Maribor (Slovenya) ile Differdange (Lüksemburg) arasındaki eşleşmenin galibi olacak.

Fenerbahçe'nin yanı sıra Valmiera, Neman, Swift, Partizani ve Struga, 3. eleme turuna yükseldi.

Bu turda kalan karşılaşmalar, 2-3 Ağustos'ta oynanacak.

Günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Valmiera (Letonya) - Tre Penne (San Marino): 7-0 (3-0)

Zimbru (Moldova) - Fenerbahçe (Türkiye): 0-4 (0-5)

Balzan (Malta) - Neman (Belarus): 0-0 (0-2)

Swift (Lüksemburg) - The New Saints (Galler): 3-2 (1-1)

Partizani (Arnavutluk) - Atletic Escaldes (Andorra): 4-1 (1-0)

Buducnost Podgorica (Karadağ) - Struga (Kuzey Makedonya): 3-4 (0-1)

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe Struga Swift Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title