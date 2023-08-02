UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu Rövanş Sonuçları

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşlarında oynanan 6 maçın sonuçları açıklandı. Fenerbahçe, Zimbru'yu 4-0 mağlup ederek 3. eleme turuna yükseldi. Diğer turda yükselen takımlar ise Valmiera, Neman, Swift, Partizani ve Struga oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşlarında 6 maç sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 2. eleme turunda mücadele eden Fenerbahçe, Zimbru'ya konuk oldu.

İlk maçı 5-0 kazanan sarı-lacivertliler, rövanşta da Dusan Tadic, Michy Batshuayi (2) ve İsmail Yüksek'in golleriyle 4-0 galip gelerek 3. eleme turuna kaldı. Fenerbahçe'nin rakibi, ilk maçı 1-1 eşitlikle sona eren Maribor (Slovenya) ile Differdange (Lüksemburg) arasındaki eşleşmenin galibi olacak.

Fenerbahçe'nin yanı sıra Valmiera, Neman, Swift, Partizani ve Struga, 3. eleme turuna yükseldi.

Bu turda kalan karşılaşmalar, 2-3 Ağustos'ta oynanacak.

Günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Valmiera (Letonya) - Tre Penne (San Marino): 7-0 (3-0)

Zimbru (Moldova) - Fenerbahçe (Türkiye): 0-4 (0-5)

Balzan (Malta) - Neman (Belarus): 0-0 (0-2)

Swift (Lüksemburg) - The New Saints (Galler): 3-2 (1-1)

Partizani (Arnavutluk) - Atletic Escaldes (Andorra): 4-1 (1-0)

Buducnost Podgorica (Karadağ) - Struga (Kuzey Makedonya): 3-4 (0-1)