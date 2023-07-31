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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu Rövanş Maçları Belli Oldu

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 2. eleme turunda rövanş maçları 1-3 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Fenerbahçe, Adana Demirspor ve Beşiktaş da bu turda mücadele edecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda rövanş maçları 1-3 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 2. eleme turu rövanşında, 106 takım mücadele edecek.

İlk maçta Moldova'nın Zimbru takımını 5-0'la geçerek üst tura kalma adına büyük avantaj yakalayan Fenerbahçe, rakibiyle bu kez deplasmanda yarın TSİ 20.30'da karşılaşacak.

Adana Demirspor ve Beşiktaş ise 3 Ağustos Perşembe günü sahaya çıkacak. Adana Demirspor, 1-1'in rövanşında Romanya'nın CFR Cluj takımıyla evinde saat 21.00'de karşılaşacak. Beşiktaş ise ilk karşılaşmada 3-1 mağlup ettiği Arnavutluk temsilcisi Tirana ile bu kez deplasmanda TSİ 21.00'de karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Adana Demirspor Fenerbahçe Beşiktaş Spor Haberler

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