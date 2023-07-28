UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu maçları tamamlandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası olan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 2. eleme turunun ilk ayağı tamamlandı. Türk takımlarından Beşiktaş, Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 yendi. Adana Demirspor ise CFR Cluj ile 1-1 berabere kalarak avantaj elde etti. Fenerbahçe ise Zimbru takımını 5-0 mağlup ederek büyük avantaj yakaladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk ayağı, sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında 2. eleme turu ilk ayağı, 42 maçla tamamlandı.

Turnuvada mücadele eden Türk takımlarından Beşiktaş, konuk ettiği Arnavutluk ekibi Tirana'yı 21. dakikada Onur Bulut, 42. dakikada Jackson Muleka ve 90+4. dakikada Semih Kılıçsoy'un golleriyle 3-1 yendi. Deplasman temsilcisinin tek golü, 83. dakikada Kaina'dan geldi.

Siyah-beyazlıların 3. eleme turunda kalması halinde muhtemel rakibinin belirleneceği eşleşmede ise Zeljeznicar, konuk ettiği Neftçi ile 2-2 berabere kaldı. Bosna Hersek temsilcisinde 14. dakikada Haracic ve 45+10. dakikada Amoah, Azerbaycan ekibinde ise 44. dakikada Kosoric (kendi kalesine) ve 90+5. dakikada Hajiyev, ağları sarstı.

Adana Demirspor ise deplasmanda CFR Cluj takımıyla 1-1 berabere kalarak rövanş için avantaj elde etti. Romanya ekibi, 6. dakikada Betancor'un golüyle öne geçerken, Akdeniz temsilcisi ise 77. dakikada Benjamin Stambouli ile fileleri havalandırdı.

"Mavi Şimşekler"in üst tura kalması halinde karşılaşacağı takımın belirleneceği eşleşmenin ilk ayağında, Osijek (Hırvatistan), konuk ettiği Zalaegerszegi TE'yi (Macaristan) 90+1. dakikada Mierez'in fileleri havalandırmasıyla 1-0 mağlup etti.

Ağırladığı Moldova'nın Zimbru takımını 5-0'la geçerek 3. tura kalma adına büyük avantaj yakalayan Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerinin karşılaşmasında ise Lüksemburg'un Differdange takımı, konuk ettiği Slovenya temsilcisi Maribor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin 25. dakikada Casto'nun gülüyle öne geçtiği müsabakada, konuk takım 90+6. dakikada Jakupovic'in ağları sarsmasıyla eşitliği yakaladı.