UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu Maçları Belli Oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 2. eleme turunda 106 takım mücadele edecek. Fenerbahçe, Zimbru'yu konuk ederken, Adana Demirspor CFR Cluj ile deplasmanda, Beşiktaş ise Tiran'ı evinde ağırlayacak.