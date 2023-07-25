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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu Maç Sonuçları

Spor Haberleri

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk ayağı, 5 maçla başladı. İlk gün maçlarının sonuçları şöyle: Atletic Escaldes (Andorra) - Partizani (Arnavutluk): 0-1, The New Saints (Galler) - Swift (Lüksemburg): 1-1, Hamrun (Malta) - Dinamo Tiflis (Gürcistan): 2-1, Tre Penne (San Marino) - Valmeira (Letonya): 0-3, Ballkani (Kosova) - Larne (Kuzey İrlanda): 3-0. Rövanş maçları ise 1-3 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk ayağı, 5 maçla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 2. eleme turunda, ilk gün maçlarının sonuçları şöyle:

Atletic Escaldes (Andorra) - Partizani (Arnavutluk): 0-1

The New Saints (Galler) - Swift (Lüksemburg): 1-1

Hamrun (Malta) - Dinamo Tiflis (Gürcistan): 2-1

Tre Penne (San Marino) - Valmeira (Letonya): 0-3

Ballkani (Kosova) - Larne (Kuzey İrlanda): 3-0

Bu eleme turunun rövanşları, 1-3 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Kaynak: AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Kuzey İrlanda San Marino Lüksemburg Spor Haberler

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