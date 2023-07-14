UEFA Avrupa Konferans Ligi 1. Eleme Turu Maçları Tamamlandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 1. eleme turu ilk maçları tamamlandı. Beşiktaş'ın rakibinin belirleneceği eşleşmede Tiran ile Dinamo Batum 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin rakibinin belli olacağı maçta ise La Fiorita ile Zimbru 1-1 berabere kaldı. Rövanş karşılaşmaları 18 ve 20 Temmuz'da oynanacak.