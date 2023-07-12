UEFA Avrupa Konferans Ligi 1. eleme turu maçları oynandı
Spor Haberleri
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası olan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 1. eleme turunun ilk ayağında Lüksemburg ekibi Diddeleng, İrlanda'nın St. Patrick's takımını 2-1 yenerek avantaj elde etti. Diğer maçta ise Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn, Estonya ekibi Paide Linnameeskond ile 0-0 berabere kaldı. Rövanş maçları ise 20 Temmuz'da oynanacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 1. eleme turunun ilk ayağında 2 maç yapıldı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 1. eleme turunda Lüksemburg ekibi Diddeleng, sahasında İrlanda'nın St. Patrick's takımını 2-1 yendi.
Günün diğer maçında ise Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn, konuk ettiği Estonya ekibi Paide Linnameeskond ile 0-0 berabere kaldı.
İki maçın da rövanşı 20 Temmuz'da oynanacak.