UEFA Avrupa Konferans Ligi 1. eleme turu maçları oynandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası olan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 1. eleme turunun ilk ayağında Lüksemburg ekibi Diddeleng, İrlanda'nın St. Patrick's takımını 2-1 yenerek avantaj elde etti. Diğer maçta ise Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn, Estonya ekibi Paide Linnameeskond ile 0-0 berabere kaldı. Rövanş maçları ise 20 Temmuz'da oynanacak.