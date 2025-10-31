Haberler

UEFA 2028 ve 2029 Turnuva Finalleri İçin Aday Statları Açıkladı

Güncelleme:
UEFA, 2028 Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve 2029 UEFA Avrupa Ligi finalleri için aday statları belirledi. Türkiye'den Ankara 19 Mayıs Stadı ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park, turnuvalara ev sahipliği yapma adayı oldu.

UEFA, 2028 ve 2029'daki turnuva finallerinin ev sahipliğine aday statları ilan etti.

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye'den 2029 UEFA Avrupa Ligi finali için Ankara 19 Mayıs Stadı'nın, 2028 Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali için de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ın aday olduğu belirtildi.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın, Fransa'daki Lyon Decines, Parc des Princes, İtalya'daki Juventus Stadı ve Romanya'daki Bükreş Ulusal Arena ile birlikte final organizasyonu için aday olduğu aktarıldı.

2028 Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali için de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ın yanı sıra Lyon Decines, İspanya'daki Bilbao San Mames ve İsviçre'deki Basel St. Jakob Park statlarının adaylar arasında yer aldığı kaydedildi.

UEFA Yönetim Kurulu, finallere ev sahipliği yapacak statları Eylül 2026'da açıklayacak.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
