UEFA, 2026 ve 2027 yıllarındaki Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi final maçlarına ev sahipliği için başvuruda bulundu

UEFA, Türkiye'nin 2026 ve 2027 yıllarındaki Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi final maçlarına ev sahipliği için başvuruda bulunduğunu açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da 2026 ve 2027'deki UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerinin, İstanbul kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe veya Galatasaray'ın statlarında oynanmasını teklif etti.

UEFA, Türkiye'nin 2026 ve 2027 yıllarındaki Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi final maçlarına ev sahipliği için başvuruda bulunduğunu açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu yıllardaki UEFA kulüp organizasyonlarının final karşılaşmalarını düzenlemek için 9 ülkenin futbol federasyonu başvuruda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da 2026 ve 2027'deki UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerinin, İstanbul kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe veya Galatasaray'ın statlarında oynanmasını teklif etti.

UEFA İcra Kurulu, toplam 8 final maçının düzenleneceği statları 2024'ün mayıs ayında belirleyecek.

2026 ve 2027'deki UEFA kulüp organizasyonlarının final maçlarını düzenlemeye aday olan federasyonlar şöyle:

UEFA Şampiyonlar Ligi

Macaristan: Puskas Arena

İtalya: San Siro Stadı

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Almanya: Gelsenkirchen, Münih veya Stuttgart'taki statlardan biri

Norveç: Ullevaal Stadı

İskoçya: Hampden Park

UEFA Avrupa Ligi

Almanya: Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Leipzig veya Stuttgart'taki statlardan biri

Romanya: Ulusal Stat

İskoçya: Hampden Park

Türkiye: Beşiktaş, Fenerbahçe veya Galatasaray kulüplerinin statlarından biri

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Almanya: Leipzig Stadı

İsrail: Teddy Stadı

Norveç: Ullevaal Stadı

İskoçya: Hampden Park

İsviçre: Cenevre Stadı

Türkiye: Beşiktaş, Fenerbahçe veya Galatasaray kulüplerinin statlarından biri