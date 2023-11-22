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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 8. maçında deplasmanda Galler ile 1-1 berabere kalarak grubunu 17 puanla lider...

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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 8. maçında deplasmanda Galler ile 1-1 berabere kalarak grubunu 17 puanla lider tamamladı.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 8. maçında deplasmanda Galler ile 1-1 berabere kalarak grubunu 17 puanla lider tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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