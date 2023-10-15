UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri ve 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
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A Milli Futbol Takımı Letonya ile karşılaşacak, Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabı İstanbul'da yapılacak.
UEFA 2024 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ELEMELERİ
21.45 A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu yedinci maçında Konya'da Letonya ile karşı karşıya gelecek.
21.45 Galler - Hırvatistan
A GRUBU:
16.00 Gürcistan - Kıbrıs Rum Kesimi
21.45 Norveç - İspanya
E GRUBU:
19.00 Çekya - Faroe Adaları
21.45 Polonya - Moldova
I GRUBU:
19.00 İsviçre - Belarus
21.45 Romanya - Andorra
58. CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU
11.20 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda son etap heyecanı yaşanacak. TUR 2023'ün 130,5 km'lik İstanbul - Sultanahmet etabı, Ayasofya Meydanı'ndan başlayıp, Sultanahmet'te son bulacak.
BEŞİKTAŞ
Günü izinli geçirecek olan Siyah-beyazlılar, Galatasaray derbisi hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla devam edecek.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertlilerde Hatayspor maçının çalışmaları sürecek.
GALATASARAY
11.00 Sarı-kırmızılılar derbi hazırlıklarını sürdürecek.
TRABZONSPOR
Karadeniz temsilcisi, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
- TFF 3. Lig'de haftanın maçları oynanacak.
BASKETBOL
Basketbol Süper Ligi
13.00 Türk Telekom - Çağdaş Bodrum Spor Kulubü
15.30 Aliağa Petkim Spor - Galatasaray Ekmas
18.00 Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
14.00 Bursa Uludağ - GS Çağdaş F.
15.30 Antalya Toroslar - Çankaya Üniversitesi
16.30 İlkem Yapı Tarsus Spor - OGM Ormanspor
VOLEYBOL
Sultanlar Ligi
15.00 Nilüfer Bld. - Galatasaray Daikin