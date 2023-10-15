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UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri ve 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

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Spor Haberleri

A Milli Futbol Takımı Letonya ile karşılaşacak, Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabı İstanbul'da yapılacak.

UEFA 2024 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ELEMELERİ

21.45 A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu yedinci maçında Konya'da Letonya ile karşı karşıya gelecek.

21.45 Galler - Hırvatistan

A GRUBU:

16.00 Gürcistan - Kıbrıs Rum Kesimi

21.45 Norveç - İspanya

E GRUBU:

19.00 Çekya - Faroe Adaları

21.45 Polonya - Moldova

I GRUBU:

19.00 İsviçre - Belarus

21.45 Romanya - Andorra

58. CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU

11.20 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda son etap heyecanı yaşanacak. TUR 2023'ün 130,5 km'lik İstanbul - Sultanahmet etabı, Ayasofya Meydanı'ndan başlayıp, Sultanahmet'te son bulacak.

BEŞİKTAŞ

Günü izinli geçirecek olan Siyah-beyazlılar, Galatasaray derbisi hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla devam edecek.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertlilerde Hatayspor maçının çalışmaları sürecek.

GALATASARAY

11.00 Sarı-kırmızılılar derbi hazırlıklarını sürdürecek.

TRABZONSPOR

Karadeniz temsilcisi, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

- TFF 3. Lig'de haftanın maçları oynanacak.

BASKETBOL

Basketbol Süper Ligi

13.00 Türk Telekom - Çağdaş Bodrum Spor Kulubü

15.30 Aliağa Petkim Spor - Galatasaray Ekmas

18.00 Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14.00 Bursa Uludağ - GS Çağdaş F.

15.30 Antalya Toroslar - Çankaya Üniversitesi

16.30 İlkem Yapı Tarsus Spor - OGM Ormanspor

VOLEYBOL

Sultanlar Ligi

15.00 Nilüfer Bld. - Galatasaray Daikin

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

A Milli Futbol Takımı Letonya Futbol Spor Haberler

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