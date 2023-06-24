UEFA, 2023-2024 sezonu hakem kategorilerini belirledi

UEFA Hakem Komitesi, 2023-2024 sezonu ilk devresi için futbol ve futsal hakemleri kategorisini yeniden belirledi. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, en üst kategori olan Elit kategoride erkekler futbolda Halil Umut Meler ve futsalda ise Kamil Çetin yerini korudu. Kadınlar futbol kategorisinde Gamze Durmuş Pakkan birinci kategoriye yükseldi. Ayrıca futsal kategorisinde Fatma Özlem Tursun birinci kategoride yer aldı.