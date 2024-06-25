UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılacak milli takımın aday kadrosu belli oldu

Kuzey İrlanda'nın ev sahipliğinde 15-28 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finallerine katılacak millli takımın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular 29 Haziran Cumartesi günü saat 18.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Riva'da 7 Temmuz'a kadar çalışacak kırmızı-beyazlılar, daha sonra karşılaşmaların oynanacağı Kuzey İrlanda'ya gidecek ve çalışmalarına Belfast'ta devam edecek.

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler: Mert Furkan Bayram, Arif Şimşir (Altınordu), Deniz Ertaş (Konyaspor)

Defans: Hasan Berat Kayalı (Altınordu), Ali Turap Bülbül (Galatasaray), Haluk Mustafa Tan (Samsunspor), Berkay Yılmaz (SC Freiburg), Efe Sarıkaya (Grenoble Foot 38), Yiğit Fidan (Bursaspor), Muhammed Eren Arıkan (Mondihome Kayserispor), Emirhan Başyiğit (Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri)

Orta Saha: Diren Dağdeviren (TSG 1899 Hoffenheim), Baran Ali Gezek (Mondihome Kayserispor), Emre Uzun (Antalyaspor), Furkan Yöntem (Altınordu), Kaan Akyazı (Fenerbahçe), Fahri Kerem Ay (Beşiktaş), Emir Bars (PSV Eindhoven), Yusuf Sertkaya (Bodrum FK), İsak Vural (Frosinone Calcio)

Forvet: Halil Özdemir (Jong KV Mechelen), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor), Emirhan Demircan (Bayern Münih).