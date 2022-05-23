UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası - Haberler

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UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası

AA - Doğa Kırmızıoğlu - Spor
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UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası

UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, C Grubu üçüncü maçında Belçika'ya 3-1 yenildi.

UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, C Grubu üçüncü maçında Belçika'ya 3-1 yenildi.

İsrail'de düzenlenen turnuvanın finallerinde, Belçika ile üst tura çıkma olasılığı önceden kalmayan Türkiye karşılaştı.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelede Belçika, 62. dakikada penaltıdan Stanis Idumbo-Muzambo, 73. dakikada Jorne Spileers ve 77. dakikada Chemsdine Talbi'nin ağları sarsmasıyla Türkiye'yi 3-1 yendi. Ay-yıldızlı ekibin tek golünü, 76. dakikada Can Uzun kaydetti.

Bu sonucun ardından C Grubu'nda 7 puanlı İspanya ile 5 puanlı Sırbistan çeyrek finale yükselirken, 4 puanlı Belçika üçüncü ve puansız Türkiye dördüncü olarak turnuvaya veda etti.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

Avrupa Şampiyonası, Belçika, Türkiye, UEFA, Spor, Haberler

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