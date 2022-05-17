UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası - Haberler

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UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası

AA - Yunus Kaymaz - Spor
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UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında İspanya'ya 2-0 mağlup oldu.

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında İspanya'ya 2-0 mağlup oldu.

C Grubu'nda yer alan milli takım, İsrail'in ev sahipliği yaptığı turnuvadaki ilk maçında İspanya ile karşılaştı.

İspanya, 41. dakikada Dani Rodriguez ve 53. dakikada Iker Bravo'nun attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Gruptaki diğer mücadelede ise Belçika ile Sırbistan, 1-1 berabere kaldı.

Bu arada karşılaşmayı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Servet Yardımcı, milli takımlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop, genel sekreter Kadir Kardaş ile dış ilişkiler ve milli takımlar idari direktörü Buğra İmamoğulları tribünden izledi.

Milliler, gruptaki ikinci maçında 20 Mayıs Cuma günü Sırbistan ile karşılaşacak.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

Avrupa Şampiyonası, İspanya, Futbol, Milli, Spor, Haberler

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