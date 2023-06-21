- 'Uçan Raketler' Kahramanmaraş konteyner kentteki çocuklarla buluştu

KAHRAMANMARAŞ - Havayolu teknolojisinin öncü markası Hitit, spor alanında yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi Uçan Raketler'i Kahramanmaraş'ta depremden etkilenen çocuklarla buluşturdu.

Masa tenisi yoluyla çocukların sporun iyileştirici gücünden yararlanmasına destek olmayı amaçlayan proje kapsamında, Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Expo 2023 alanındaki konteyner kentte kalıcı bir masa tenisi alanı oluşturuldu. 21 Haziran'da 550 çocuğun katıldığı etkinlikle ilk adımı atılan ve Türkiye Masa Tenisi Federasyonu iş birliği ile hayata geçirilen projede çocuklar, yaz boyu antrenör desteğiyle masa tenisi eğitimi alacak.

6 Şubat tarihinde yaşanan depremin ardından, özellikle çocukların iyileşme sürecinde sporun, sanatın ve oyunun iyileştirici etkisine katkı sağlamayı amaçlayan Hitit, masa tenisi sporunu yaygınlaştırmayı hedeflediği sosyal sorumluluk projesi Uçan Raketler'i deprem bölgesindeki çocuklarla buluşturdu. Bu kapsamda, Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Expo 2023 alanındaki konteyner kentte özel bir kalıcı masa tenisi alanı oluşturuldu. 10 masa tenisi ekipmanından oluşan alanda, yaz boyunca masa tenisine ilgisi olan ve sporun farklı bir dalıyla tanışmak isteyen çocuklara, antrenör desteğiyle programlı bir masa tenisi eğitimi verilirken, etkinlik ve turnuvalar da düzenlenecek.

Onikişubat Expo 2023 alanındaki konteyner kentte düzenlenen Uçan Raketler etkinliğinde 550 çocuk bir araya geldi. Çocuklar antrenörler ve Hitit çalışanlarından oluşan gönüllüler eşliğinde hem masa tenisi oynadı hem de farklı yaş grupları için düzenlenen eğlenceli etkinliklere katıldı. Yaz boyu profesyonel bir antrenörle yürütülecek olan Uçan Raketler programının, okullar açıldıktan sonra da devam etmesi planlanıyor.

Nevra Onursal Karaağaç: "Çocukların iyileşme sürecine katkı sağlamak için daha kalıcı destek sağlamak istedik"

Hitit Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nevra Onursal Karaağaç, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilimizi etkileyerek büyük yıkıma yol açan depremin ardından, tüm ülkenin seferber olduğu büyük bir dayanışma ile afetin yaraları sarılmaya çalışıldı ve hala çalışılıyor. Hitit olarak, bu dayanışmanın bir parçası olmakla birlikte özellikle çocukların iyileşme sürecine katkı sağlamak için daha kalıcı ve sürdürülebilir bir destek sağlamak istedik. Sporun iyileştirici gücünden yola çıkarak, dört yıldır Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'nun partnerliğiyle yürüttüğümüz ve binlerce çocuk ve gence ulaşan Uçan Raketler'i depremden etkilenen çocuklarla buluşturmak istedik. Masa tenisi çocukların mental ve fiziksel gelişiminde olumlu etkileri olan, her yaşta, her mekanda kolaylıkla yapılabilen bir spor dalı. Kahramanmaraş'tan başlattığımız bu spor desteğinin çocukların bu zorlu süreci aşmalarına ufak da olsa bir katkı sağlamasını diliyoruz. Şu ana kadar Türkiye'nin farklı illerinde 140 binden fazla çocuğun faydalandığı Uçan Raketler'i Türkiye genelinde yaygınlaştırırken, depremden etkilenen diğer illerimize de taşımaya devam edeceğiz."

Hitit, Türk Hava Yolları'nda yönetici olarak çalışan Nur Gökman ve Dilek Ovacık tarafından 1994'te kuruldu. Şirketin kuruluş amacı ve havacılığın içinden gelen kurucuların öncelikli hedefi, tamamen yerli sermaye ile çalışıp dışarıya bağımlılıktan kurtulmak ve Türkiye'yi teknoloji ihraç eden bir ülke haline getirmekti. Bu felsefe ile yola çıkan Hitit, başta havayolu şirketleri olmak üzere, havayolu ve seyahat sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlere yeni nesil havayolu ve seyahat yazılım çözümleri üretiyor. Sektördeki şirketlerin rezervasyon, biletleme, check-in, yolcu kalkış kontrolü, ekip planlama, sadakat yönetimi, gelir muhasebesi, gider muhasebesi, tarife planlama, operasyon kontrolü, ekip planlama, tur operatörü/charter yönetimi, geniş kapsamlı performans ölçümü ve kargo ihtiyaçlarına Crane markalı yazılım çözümleri ile tek noktadan hizmet sunan Hitit, aynı zamanda hosting ve danışmanlık hizmeti de veriyor. Yüzde 100 Türkiye'de üretilen havacılık çözümleriyle her yıl milyonlarca insanın seyahat etmesini sağlayan ve halka açık olan Hitit; Doğu Avrupa'nın En İyi Havacılık Yazılım firması, Avrupa'nın Öncü Yolcu Hizmet Sistem Sağlayıcısı, En İyi Havayolu Raporlama Sistemi, Yılın En Niş Teknoloji Firması, turizm alanında 'Türkiye'nin En İyi Sektörel Yazılım Firması', 'Yılın Havacılık Yazılım Kuruluşu' ve 'Yılın Havacılık Teknoloji Kuruluşu' gibi birçok ödülün de sahibi. Hitit, 3 Mart 2022 itibarıyla HTTBT koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmektedir.

Türkiye'de masa tenisinin sevilmesi, tanınması ve herkes tarafından oynanabilmesi amacıyla 1966 yılında kurulan Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, Türkiye'yi olimpiyatlarda ve uluslararası organizasyonlarda temsil edecek sporcuları tespit ederek, müsabakalara hazırlamayı vizyon, Türk masa tenisinin tüm paydaşlarına liderlik ederek, iş birliğini geliştirmek ve bu sayede masa tenisinin ülke geneline yayılmasını sağlamayı ise misyon edinmiştir. İlk federasyon başkanı, aynı zamanda gazeteci olan merhum Ali Abalı'dır. Geçen 50 yıllık sürede bu spora gönül vermiş pek çok isim de Türk masa tenisine hizmet etmiştir.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu partnerliği ile yürütülen ve şu ana kadar Çorum, Isparta, Trabzon, Şanlıurfa ve Sakarya'da gerçekleştirilen proje, çocuk ve gençlerin masa tenisi sporu yoluyla sağlıklı yaşam ve düzenli spor yapma alışkanlığı kazanmalarını amaçlıyor. 2018 yılında başlayan proje kapsamında; ihtiyaç sahibi okulların belirlenerek ilk olarak masa tenisi ekipmanları sağlanıyor ve antrenörler de gönüllü öğretmenlerden oluşuyor. Daha sonra Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından verilen profesyonel eğitimle antrenörlük sertifikası alan öğretmenler tarafından öğrencilerin eğitim süreci başlıyor. Projenin en önemli hedeflerinden birisi de masa tenisi alanında genç yeteneklerin keşfedilip desteklenerek, Türkiye'yi bu alanda dünyada temsil edecek sporcuların kazanılması.

Uçan Raketler projesi ile şu ana kadar Çorum, Trabzon, Şanlıurfa ve Sakarya'da toplamda 140 binden fazla çocuk profesyonel masa tenisi eğitimi imkanına kavuştu.