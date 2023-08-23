'Uçan Raketler' depremden etkilenen çocuklar için Malatya'da

MALATYA - Depremden etkilenen çocukların sporun iyileştirici gücünden yararlanması amacıyla Uçan Raketler sosyal sorumluluk projesini deprem bölgesindeki illere taşıyan Hitit, Kahramanmaraş'tan sonra Malatya'ya gitti.

Hitit, 2018 yılında başlattığı Uçan Raketler, masa tenisi yoluyla çocukların fiziksel ve mental gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor. Malatya Yeşilyurt ilçesinde bulunan Beydağı Geçici Barınma Merkezi'ndeki Süleyman Bulut Gençlik Merkezi'nde masa tenisi özel alanı oluşturan Hitit, profesyonel antrenörler eşliğinde düzenli ve sürekli bir masa tenisi eğitimi sağlayacak.

Havacılık sektöründe yerli yazılımla dünyaya hizmet ihraç eden Hitit; 2018 yılından bu yana Türkiye'nin farklı illerinde 140 binden fazla çocuğa ulaşan Uçan Raketler projesini depremden etkilenen illere taşıdı. 6 Şubat'ta yaşanılan deprem sonrasında çocukların yaşadıkları travmanın etkilerinin spor yoluyla azaltılması amacıyla Uçan Raketler projesinin faaliyet programı, depremden öncelikli etkilenen illere yönelik olarak yeniden düzenlendi.

Bu çerçevesindeki ilk özel masa tenisi alanını Kahramanmaraş'ın 12 Şubat İlçesi Expo Konteyner Kenti'nde faaliyete geçiren Hitit, 22 Ağustos'ta da Malatya'da Beydağı Geçici Barınma Merkezi'ndeki alanın açılışını gerçekleştirdi. Hayata geçirilen projede çocuklar, antrenör desteğiyle profesyonel masa tenisi eğitimi alma imkanı bulacak.

Profesyonel masa tenisi eğitimi

Masa tenisi ekipmanlarının yanı sıra profesyonel antrenör desteği ile tam bir sürdürülebilir masa tenisi projesi olan Uçan Raketler çerçevesinde, düzenli bir program ile masa tenisine ilgisi olan ve sporun farklı bir dalıyla tanışmak isteyen çocuklara eğitim verilecek. Projenin hedeflerinden birisi de çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerini destekleyen bir spor dalı olan masa tenisinde, genç yeteneklerin keşfedilip desteklenerek ülkeyi bu dalda dünya çapında temsil edecek sporcuların kazanılması. Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın katılımıyla, Süleyman Bulut Gençlik Merkezi'nde düzenlenen Uçan Raketler açılış etkinliğinde çocuklar; antrenörler ve Hitit çalışanlarından oluşan gönüllüler eşliğinde hem masa tenisi oynadılar hem de farklı yaş grupları için düzenlenen eğlenceli etkinliklere katıldılar.

Hitit Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nevra Onursal Karaağaç, "2018 yılında başlattığımız ve şu ana kadar yüzbinlerce çocuğun faydalandığı Uçan Raketler'i, amacına uygun olarak deprem bölgesindeki çocuklara ulaştırmak bizim için bir görev ve sorumluluk her şeyden önce. Çocuklara sporun farklı bir dalıyla sağlıklı yaşam ve düzenli spor yapma alışkanlığını kazandırmak hedefiyle hayata geçirdiğimiz projenin, deprem bölgesindeki çocuklarımız için de sporun iyileştirici yanına hizmet etmesini istedik. Uçan Raketler'e ev sahipliği yapan illerdeki yerel yönetimlerin kıymetli desteğiyle, deprem bölgesindeki travmaların spor yoluyla aşılması amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Hitit Hakkında

Hitit, Türk Hava Yolları'nda yönetici olarak çalışan iki kadın girişimci tarafından 1994'te kuruldu. Şirketin kuruluş amacı ve havacılığın içinden gelen kurucuların öncelikli hedefi, tamamen yerli sermaye ile çalışıp dışarıya bağımlılıktan kurtulmak ve Türkiye'yi teknoloji ihraç eden bir ülke haline getirmekti. Bu felsefe ile yola çıkan Hitit, başta havayolu şirketleri olmak üzere, havayolu ve seyahat sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlere yeni nesil havayolu ve seyahat yazılım çözümleri üretiyor. Sektördeki şirketlerin rezervasyon, biletleme, check-in, yolcu kalkış kontrolü, ekip planlama, sadakat yönetimi, gelir muhasebesi, gider muhasebesi, tarife planlama, operasyon kontrolü, ekip planlama, tur operatörü/charter yönetimi, geniş çerçeveli performans ölçümü ve kargo ihtiyaçlarına Crane markalı yazılım çözümleri ile tek noktadan hizmet sunan Hitit, aynı zamanda hosting ve danışmanlık hizmeti de veriyor. yüzde 100 Türkiye'de üretilen havacılık çözümleriyle her yıl milyonlarca insanın seyahat etmesini sağlayan Hitit, Doğu Avrupa'nın En İyi Havacılık Yazılım firması, Avrupa'nın Öncü Yolcu Hizmet Sistem sağlayıcısı, En İyi Havayolu Raporlama Sistemi, Yılın En Niş Teknoloji Firması, turizm alanında "Türkiye'nin En İyi Sektörel Yazılım Firması", "Yılın Havacılık Yazılım Kuruluşu" ve "Yılın Havacılık Teknoloji Kuruluşu" gibi birçok ödülün de sahibi. Hitit, 3 Mart 2022 itibarıyla HTTBT koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmektedir.

Uçan Raketler projesi hakkında

Şu ana kadar Çorum, Isparta, Trabzon, Şanlıurfa ve Sakarya'da gerçekleştirilen proje, çocuk ve gençlerin masa tenisi sporu yoluyla sağlıklı yaşam ve düzenli spor yapma alışkanlığı kazanmalarını amaçlıyor. 2018 yılında başlayan proje çerçevesinde ihtiyaç sahibi okulların belirlenerek ilk olarak masa tenisi ekipmanları sağlanıyor ve antrenörler de gönüllü öğretmenlerden oluşuyor. Profesyonel eğitimle antrenörlük sertifikası alan öğretmenler tarafından öğrencilerin eğitim süreci başlıyor. Projenin en önemli hedeflerinden birisi de masa tenisi alanında genç yeteneklerin keşfedilip desteklenerek, ülkemizi bu alanda dünyada temsil edecek sporcuların kazanılması. Uçan Raketler projesi ile şu ana kadar Çorum, Trabzon, Şanlıurfa ve Sakarya'da toplamda 140 binden fazla çocuk profesyonel masa tenisi eğitimi imkanına kavuştu.