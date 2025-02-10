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U23 Serbest Türkiye Güreş Şampiyonası'nın Teknik Toplantısı Yapıldı

U23 Serbest Türkiye Güreş Şampiyonası'nın Teknik Toplantısı Yapıldı
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11-15 Şubat 2025 tarihleri arasında Sivas'ta gerçekleştirilecek U23 Serbest Türkiye Güreş Şampiyonası için teknik toplantı yapıldı. Toplantıya Türkiye Güreş Federasyonu ve yerel temsilciler katıldı.

U23 Serbest Türkiye Güreş Şampiyonası'nın teknik toplantısı, bugün Sivas Taha Akgül Spor Salonu'nda yapıldı.

11-15 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan U23 Serbest Türkiye Güreş Şampiyonası'na 33 ilden yaklaşık 500 sporcunun katılacak. Müsabakalar öncesi teknik toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya, Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, Türkiye Güreş Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Yakup Topuz, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Ufuk Demir, Sivas Spor Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Keskin, Dünya Güreş Birliği Hakem Eğitimi Koordinatörü ve Türkiye Güreş Federasyonu Hakemlerden Sorumlu Başkan Danışmanı Prof. Dr. İbrahim Cicioğlu, Dünya Güreş Birliği Hakem Komisyonu Başkanı ve Müsabaka Başhakemi Levent Şen katıldı.

Şampiyona heyecanı, yarın sabah eleme müsabakalarıyla başlayacak. Güreşseverler, organizasyonu Türkiye Güreş Federasyonu YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edebilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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