U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türk Güreşçilerinden Altın ve Bronz Madalya

Arnavutluk'ta düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Muhammet Hamza Bakır ve bronz madalya kazanan Abdullah Toprak yurda döndü. Milli Güreşçileri Esenboğa Havalimanı'nda kulüp yöneticileri, antrenörleri, çalışma arkadaşları ve vatandaşlar mehter marşları eşliğinde coşkuyla karşıladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan spor kulüpleri ve sporcular, ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılı sonuçlara imza atmaya devam ediyor.

U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda Muhammet Hamza Bakır altın madalya alarak kariyerinin ilk Dünya Şampiyonluğunu kazanırken, serbest stil 65 kiloda Abdullah Toprak, bronz madalya kazanarak dünya üçüncüsü oldu.

ÇAKMAR: "BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Arnavutluk'ta yapılan U23 Dünya Şampiyonasında serbest ve grekoromen stilde tarihi bir başarıya imza attıklarının altını çizen ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, "Serbest takımda bir dünya şampiyonu çıkaramamıştık. Bir ilki gerçekleştirdik ve dünya şampiyonu çıkarttık. Grekoromen stilde de Dünya Şampiyonu olduk. Rıza ve Taha artık bu işi noktalayacak. Onların bu misyonunu yüklenecek şampiyonlara, gençlere ihtiyacımız vardı. Biz de diyoruz ki; 'işte yeni Taha'lar, yeni Rıza'lar buradalar.' Bizlere desteğini esirgemeyen Onursal Başkan'ımız Mansur Yavaş'a ve Kulüp Başkan'ımız Yüksel Arslan'a teşekkür ediyorum. Onların bize verdiği emekler boşa gitmedi. İstiklal Marşı'mızı okuttu kardeşlerimiz ve Milli Takım'ımız Dünya Şampiyonu oldu. Türk güreşi emin ellerde. Türk sporunun lokomotifi güreştir, güreşin lokomotifi ASKİ Spor'dur" dedi.

İKİNCİ 100 YILIN İLK ALTIN MADALYASI

Şampiyonadan üstün başarılarla dönen milli güreşçileri Esenboğa Havalimanı'nda kulüp yöneticileri, antrenörleri, çalışma arkadaşları ve vatandaşlar karşıladı.

Dünya Şampiyonu olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Muhammet Hamza Bakır,"Rıza Ağabey önümüzdeki sene Olimpiyatlardan sonra güreşi bırakacağını söylemişti kendi deyimiyle. Onun bayrağını devralmak noktasında benim için önemli bir basamaktı bu sene. Gerçekten mutluyum. Hem Cumhuriyetimiz 100'üncü yılında, hem de ikinci 100 yıla başlarken ilk madalyamız. İstiklal Marşı'mızı yurt dışında okumak nasip oldu" dedi.

Dünya 3'üncüsü olarak yurda dönen Abdullah Toprak ise şunları söyledi:

"Gerçekten güzel bir kamp geçirdik. Bronz madalya nasip oldu. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha iyi sonuçlar nasip olur. Arkamızda bütün hocalarımız, bütün ekip sayesinde bu madalyayı aldım. Kulüp yöneticilerime, hocalarıma ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Mansur Yavaş'a teşekkür ediyorum."