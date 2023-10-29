U23 Grekoromen Güreş Mili Takımı, Dünya şampiyonu

Arnavutluk'ta, Cumhuriyet'in ve Türkiye Güreş Federasyonu'nun 100. yılı, U23 Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Dünya şampiyonluğu ile kutlandı.

Arnavutluk'ta, Cumhuriyet'in ve Türkiye Güreş Federasyonu'nun 100. yılı, U23 Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Dünya şampiyonluğu ile kutlandı.

23-29 Ekim tarihleri arasında düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nın son gününde, son madalyalar 130 kilogramda güreşen milli sporcu Muhammet Hamza Bakır'dan ve 55 kilogramda güreşen milli sporcu Adem Burak Uzun'dan geldi. U23 Grekoromen Güreş Milli Takımı tarihte ilk defa Dünya şampiyonu oldu.

Bugün akşam seansında gerçekleşen müsabakalarda 130 kilogramda Muhammet Hamza Bakır, finalde altın madalya için güreştiği Ukraynalı rakibi Mykhailo Vyshnyvetskyi'yi 5-3 yenerek Dünya şampiyonu oldu. 55 kilogramda mücadele eden Adem Burak Uzun ise, Ermeni rakibi Manvel Khachatryan'ı 10-1 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Grekoromen stilde sporcular 1 altın, 3 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplamda 6 madalya kazandı.

U23 Grekoromen Güreş Milli Takımı'ndan 97 kiloda ülkemizi temsil eden Mustafa Olgun gümüş madalya, 82 kiloda Alperen Berber gümüş madalya, 67 kiloda Mustafa Safa Yıldırım gümüş madalya kazandı, 60 kiloda Mert İlbars ise bronz madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL