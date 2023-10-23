U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Ay-Yıldızlı sporcular 30 güreşçiyle mücadele edecek
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23-29 Ekim tarihleri arasında Arnavutluk'ta düzenlenecek U23 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye serbest stil, kadınlar ve grekoromen stilde toplam 30 güreşçiyle yer alacak.
U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Ay-Yıldızlı sporcular 30 güreşçiyle mücadele edecek.
23- 29 Ekim tarihleri arasında Arnavutluk'ta düzenlenecek U23 Dünya Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek olan Serbest Güreş Milli Takımı yola çıktı. Kadın Milli Takımı 23 Ekim'de, Grekoromen Milli Takımı 26 Ekim'de hareket edecek. Türkiye serbest stil, kadınlar ve grekoromen stilde toplam 30 güreşçiyle Arnavutluk'ta yer alacak. Arnavutluk'ta düzenlenen bu şampiyonada, ilk olarak serbest stilde güreşçiler mindere çıkacak. Ardından kadınlar ve son olarak da grekoromen stil müsabakaları gerçekleştirilecek.
U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek sporcu ve teknik kadrolar şöyle:
U23 Serbest Milli takım
57 kg - Yusuf Demir
61 kg - Emre Kural
65 kg - Abdullah Toprak
70 kg - Burak Sinin
74 kg - İbrahim Metehan Yaprak
79 kg - Okan Tahtacı
86 kg - İsmail Küçüksolak
92 kg - Muhammed Gimri
97 kg - Oktay Çiftçi
125 kg - Adil Mısırcı
Teknik Direktör: Abdullah Çakmar
Antrenörler: Levent Kaleli, Murat Güngör, Nuri Zengin, Tevfik Keleş
U23 Grekoromen Milli Takım
55 kg - Adem Burak Uzun
60 kg - Mert İlbars
63 kg - İsmail Çulfa
67 kg - Mustafa Safa Yıldırım
72 kg - Muhammed Ali Göçmen
77 kg - Ömer Can Doğan
82 kg - Alperen Berber
87 kg - Muhittin Sarıçiçek
97 kg - Mustafa Olgun
130 kg - Muhammet Hamza Bakır
Teknik Direktör : Erdoğan Karaali
Antrenörler: Atakan Yüksel, Şaban Donat, Bayram Özdemir, Cenk İldem
U23 Kadın Milli Takım
50 kg - Zehra Demirhan
53 kg - Tuba Demir
55 kg - Şevval Çayır
57 kg - Elvira Kamaloğlu
59 kg - Ebru Dağbaşı
62 kg - Selvi İlyasoğlu
65 kg - Büşra Efe
68 kg - Nesrin Baş
72 kg - Bükrenaz Sert
76 kg - Mehtap Gültekin
Teknik Direktör: Efrahim Kahraman
Antrenörler: Hakkı Gürel, İbrahim Yorulmaz, Turhan Arslantürk - İSTANBUL