U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Ay-Yıldızlı sporcular 30 güreşçiyle mücadele edecek.

23- 29 Ekim tarihleri arasında Arnavutluk'ta düzenlenecek U23 Dünya Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek olan Serbest Güreş Milli Takımı yola çıktı. Kadın Milli Takımı 23 Ekim'de, Grekoromen Milli Takımı 26 Ekim'de hareket edecek. Türkiye serbest stil, kadınlar ve grekoromen stilde toplam 30 güreşçiyle Arnavutluk'ta yer alacak. Arnavutluk'ta düzenlenen bu şampiyonada, ilk olarak serbest stilde güreşçiler mindere çıkacak. Ardından kadınlar ve son olarak da grekoromen stil müsabakaları gerçekleştirilecek.

U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek sporcu ve teknik kadrolar şöyle:

U23 Serbest Milli takım

57 kg - Yusuf Demir

61 kg - Emre Kural

65 kg - Abdullah Toprak

70 kg - Burak Sinin

74 kg - İbrahim Metehan Yaprak

79 kg - Okan Tahtacı

86 kg - İsmail Küçüksolak

92 kg - Muhammed Gimri

97 kg - Oktay Çiftçi

125 kg - Adil Mısırcı

Teknik Direktör: Abdullah Çakmar

Antrenörler: Levent Kaleli, Murat Güngör, Nuri Zengin, Tevfik Keleş

U23 Grekoromen Milli Takım

55 kg - Adem Burak Uzun

60 kg - Mert İlbars

63 kg - İsmail Çulfa

67 kg - Mustafa Safa Yıldırım

72 kg - Muhammed Ali Göçmen

77 kg - Ömer Can Doğan

82 kg - Alperen Berber

87 kg - Muhittin Sarıçiçek

97 kg - Mustafa Olgun

130 kg - Muhammet Hamza Bakır

Teknik Direktör : Erdoğan Karaali

Antrenörler: Atakan Yüksel, Şaban Donat, Bayram Özdemir, Cenk İldem

U23 Kadın Milli Takım

50 kg - Zehra Demirhan

53 kg - Tuba Demir

55 kg - Şevval Çayır

57 kg - Elvira Kamaloğlu

59 kg - Ebru Dağbaşı

62 kg - Selvi İlyasoğlu

65 kg - Büşra Efe

68 kg - Nesrin Baş

72 kg - Bükrenaz Sert

76 kg - Mehtap Gültekin

Teknik Direktör: Efrahim Kahraman

Antrenörler: Hakkı Gürel, İbrahim Yorulmaz, Turhan Arslantürk - İSTANBUL