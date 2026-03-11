Haberler

U23 Avrupa Şampiyonası'nda Hakan Büyükçıngıl bronz madalya kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sırbistan'da düzenlenen U23 Avrupa Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden Hakan Büyükçıngıl, bronz madalya elde etti. Rounds arasında güçlü rakiplerini geride bırakarak başarıya ulaştı.

U23 Avrupa Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda Hakan Büyükçıngıl, bronz madalya kazandı.

Sırbistan'da düzenlenen U23 Avrupa Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Hakan Büyükçıngıl, turnuvayı bronz madalya ile tamamladı. Çeyrek finalde Rus rakibi Khabib Davudgadzhiev'e 6-4 mağlup olan milli sporcu, repesaj müsabakasında Moldovalı rakibi Dmitrii Duscov'u 12-1 teknik üstünlükle mağlup ederek bronz madalya maçına çıktı.

Bronz madalya mücadelesinde Gürcistanlı rakibini 14-4 skorla sayı tuşuyla mağlup eden Hakan Büyükçıngıl, U23 Avrupa Şampiyonası'nı bronz madalya ile tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı

Pezeşkiyan'dan ateşkes için üç şart! Gözler şimdi Trump'ta
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstismarla suçladığı şahsı duruşma çıkışında kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Duruşmadan çıktı, adliye önünde kalbinden bıçakladı
Rusya: Orta Doğu'yu kaosa sürükleyen, ABD ve İsrail'in askeri kaçamaklarıdır

Rusya'dan Orta Doğu çıkışı! Hedeflerinde iki ülke var
İspanya Başbakanı Sanchez'den Birleşmiş Milletler'de reform çağrısı

Sanchez'den devrim niteliğinde BM önerisi: Buna son vermeliyiz
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
İstismarla suçladığı şahsı duruşma çıkışında kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Duruşmadan çıktı, adliye önünde kalbinden bıçakladı
Hizbullah'dan İsrail'e roket saldırısı!

İsrail'i şoke eden saldırı! Roketler geceyi aydınlattı
İran füzelerinden kaçan İsrailliler metro istasyonlarına sığınmaya başladı

İran füzelerinden kaçacak yer kalmadı! Yatağını atan buraya sığındı