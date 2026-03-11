U23 Avrupa Şampiyonası'nda Hakan Büyükçıngıl bronz madalya kazandı

U23 Avrupa Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda Hakan Büyükçıngıl, bronz madalya kazandı.

Sırbistan'da düzenlenen U23 Avrupa Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Hakan Büyükçıngıl, turnuvayı bronz madalya ile tamamladı. Çeyrek finalde Rus rakibi Khabib Davudgadzhiev'e 6-4 mağlup olan milli sporcu, repesaj müsabakasında Moldovalı rakibi Dmitrii Duscov'u 12-1 teknik üstünlükle mağlup ederek bronz madalya maçına çıktı.

Bronz madalya mücadelesinde Gürcistanlı rakibini 14-4 skorla sayı tuşuyla mağlup eden Hakan Büyükçıngıl, U23 Avrupa Şampiyonası'nı bronz madalya ile tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı