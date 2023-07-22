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U22 Kadın Milli Takımı Kosova'yı 3-0 Mağlup Etti

Spor Haberleri

Voleybolda U22 Kadın Milli Takımı, Çekya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ikinci maçında Kosova'yı 3-0 mağlup etti. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, milliler Kosova'yı 25-10, 25-9 ve 25-16'lık setlerle 3-0 yenerek ikinci galibiyetini aldı. Ay-yıldızlılar, yarın ev sahibi Çekya'yla karşı karşıya gelecek. Elemelerde gruplarını ilk sırada tamamlayan 4 ülke ve en iyi 3 grup ikincisi, İtalya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.

Voleybolda U22 Kadın Milli Takımı, Çekya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ikinci maçında Kosova'yı 3-0 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, milliler Kosova'yı 25-10, 25-9 ve 25-16'lık setlerle 3-0 yenerek ikinci galibiyetini aldı.

Ay-yıldızlılar, yarın ev sahibi Çekya'yla karşı karşıya gelecek.

Elemelerde gruplarını ilk sırada tamamlayan 4 ülke ve en iyi 3 grup ikincisi, İtalya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Kosova Çekya Spor Haberler

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