U22 Kadın Milli Takımı Kosova'yı 3-0 Mağlup Etti

Voleybolda U22 Kadın Milli Takımı, Çekya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ikinci maçında Kosova'yı 3-0 mağlup etti. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, milliler Kosova'yı 25-10, 25-9 ve 25-16'lık setlerle 3-0 yenerek ikinci galibiyetini aldı. Ay-yıldızlılar, yarın ev sahibi Çekya'yla karşı karşıya gelecek. Elemelerde gruplarını ilk sırada tamamlayan 4 ülke ve en iyi 3 grup ikincisi, İtalya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.