U21 Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı U21 Kadın Voleybol Milli Takımı, U21 Avrupa Şampiyonası ilk maçında İsrail'i 3-1 mağlup etti. U21 Kadın Voleybol Milli Takımı, U21 Avrupa Şampiyonası ilk maçında İsrail'i 3-1 mağlup etti. İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen U21 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden U21 Kadın Voleybol Milli Takımı, ilk maçında İsrail'i 24-26, 25-17, 25-11 ve 25-20'lik setlerle 3-1 mağlup etti. Avrupa Şampiyonasına galibiyetle başlayan milliler, ikinci maçında yarın TSİ 21.00'de Polonya ile karşılaşacak. (İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Güncel Haberler

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