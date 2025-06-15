U20 Türkiye Şampiyonası'nda Aydınlı Sporcular Fırtına Gibi Esti

U20 Türkiye Şampiyonası'nda Aydınlı Sporcular Fırtına Gibi Esti
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İzmir'de gerçekleşen U20 Türkiye Şampiyonası'nda Aydınlı milli sporcular Koray Uygun ve Talha Gülnihal, önemli başarılar elde ederek dikkatleri üzerine çekti. Koray Uygun, 110 metre engelli branşında Avrupa'nın en iyi derecelerinden biriyle zirveye yerleşirken, Talha Gülnihal ise Türkiye ikinciliği kazandı.

İzmir'de düzenlenen U20 Türkiye Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil eden milli sporcular önemli başarılara imza attı.

110 metre engelli branşında yarışan U18 Türkiye rekortmeni milli sporcu Koray Uygun, seçme serisinde 13.41 (+1.0)'lik derecesiyle "European Athletics" listesinde Avrupa'nın en iyi dereceleri arasında zirveye yerleşti. Final yarışında ise 13.27'lik dikkat çekici bir performans sergileyen genç sporcu, güçlü rakipleri arasında öne çıkmayı başardı. Aynı şampiyonada Aydın'ı temsil eden bir diğer sporcu Talha Gülnihal ise 110 metre engelli branşında 14.20'lik derecesiyle Türkiye ikincisi oldu. Performanslarıyla şampiyonaya damga vuran Aydınlı sporcular ile ilgili açıklama yapan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe; "Milli sporcularımızı ve emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Milli sporcularımızı kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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