U20 Türkiye Şampiyonası'nda Aydınlı Sporcular Fırtına Gibi Esti

İzmir'de düzenlenen U20 Türkiye Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil eden milli sporcular önemli başarılara imza attı.

110 metre engelli branşında yarışan U18 Türkiye rekortmeni milli sporcu Koray Uygun, seçme serisinde 13.41 (+1.0)'lik derecesiyle "European Athletics" listesinde Avrupa'nın en iyi dereceleri arasında zirveye yerleşti. Final yarışında ise 13.27'lik dikkat çekici bir performans sergileyen genç sporcu, güçlü rakipleri arasında öne çıkmayı başardı. Aynı şampiyonada Aydın'ı temsil eden bir diğer sporcu Talha Gülnihal ise 110 metre engelli branşında 14.20'lik derecesiyle Türkiye ikincisi oldu. Performanslarıyla şampiyonaya damga vuran Aydınlı sporcular ile ilgili açıklama yapan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe; "Milli sporcularımızı ve emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Milli sporcularımızı kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyoruz" dedi. - AYDIN