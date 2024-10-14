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U20 Milli Takımı Polonya Maçına Hazır

U20 Milli Takımı Polonya Maçına Hazır
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U20 Milli Takımı, yarın Polonya ile oynayacağı U20 Elit Lig maçı öncesi antrenmanlarını tamamladı. Tüm oyuncuların katıldığı antrenman, taktiksel çalışmanın yanı sıra fiziksel hazırlıkları da içerdi.

U20 Milli Takımı, Lomza'da Polonya ile yarın oynayacağı U20 Elit Lig maçının hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde karşılaşmanın oynanacağı Mosir Stadium'da yaptığı antrenman ile tamamladı.

Ay-Yıldızlıların antrenmanına tüm oyuncular katıldı. Düz koşu ve dinamik ısınma hareketleri ile başlayan antrenman Polonya maçının taktiksel çalışması ile devam etti. Son bölümde yapılan 11'e 11 çalışma ile sona erdi.

U20 Milli Takımının Polonya ile oynayacağı karşılaşma yarın saat 15.00'te başlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Antrenman Polonya Futbol Yaşam Spor

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