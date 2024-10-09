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U20 Milli Futbol Takımı Portekiz Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

U20 Milli Futbol Takımı Portekiz Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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U20 Milli Futbol Takımı, Portekiz ile oynayacağı U20 Elit Lig maçı öncesi antrenmanlarını sürdürüyor. Bugün yapılan antrenman, düz koşu ve taktik çalışmaları ile tamamlandı.

U20 Milli Futbol Takımı, Portekiz ile oynayacağı U20 Elit Lig maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile tamamladı.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve dinamik ısınma ile başladı, yarı sahada pas ve taktik çalışma ile devam etti. Portekiz maçının taktiği üzerinde durulan son bölümde yarı sahada 11v11 taktik çalışma ile antrenman sona erdi.

U20 Milli Futbol Takımı, Elit Lig maçında yarın saat 19.00'da Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Antrenman Portekiz Futbol Eğitim Spor

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