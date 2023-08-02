U20 Kız Milli Basketbol Takımı Polonya'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

U20 Kız Milli Basketbol Takımı, FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Polonya'yı 70-63 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Milli takımda Selin Gül 17, Elif İstanbulluoğlu 16 ve Deniz Torgut 13 sayı kaydetti.

U20 Kız Milli Basketbol Takımı, FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası son 16 turu karşılaşmasında Polonya'yı 70-63 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Litvanya'nın ev sahipliğinde Vilnius ve Klaipeda kentlerinde organize edilen FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 20 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı, son 16 turunda Polonya ile karşılaştı. Milliler, ilk yarısını 39-37 geride kapattığı karşılaşmayı 3'üncü periyottaki etkili oyunuyla 70-63 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. Milli takımda Selin Gül 17, Elif İstanbulluoğlu 16 ve Deniz Torgut 13 sayı kaydetti. Polonya'da ise Wanesa Furman 22 sayıyla oynadı.Türkiye, çeyrek finalde 4 Ağustos Cuma günü TSİ 13.00'te Sırbistan ile karşılaşacak.