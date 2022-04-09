U20 Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını yitirdi

Polonya: 0-3

SALON: Arena Torun

HAKEMLER: Josip Hristov (Kuzey Makedonya), Rossella Piana ( İtalya )

SÜRE: 87 dakika (29, 30, 28)

U20 Erkek Milli Voleybol Takımı, 2022 CEV U20 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2'nci Raunt B Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında ev sahibi Polonya'ya 3-0 mağlup oldu. Milliler, bu sonucun ardından puan durumunda 3'üncü sırada yer alarak İtalya'da düzenlenecek U20 Avrupa Voleybol Şampiyonası'na katılma hakkını yitirdi.

Demirören Haber Ajansı / Spor