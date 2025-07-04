U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye 5 Madalya Kazandı

İtalya'nın Caorle kentinde düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadın milliler1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandı ve 108 puanla takım halinde Avrupa 2'ncisi oldu. Şampiyonayı 116 puanla Ukrayna birinci, 90 puanla Macaristan ise üçüncü sırada tamamladı.

Beyzanur Akkuş'tan Avrupa şampiyonu

65 kiloda mücadele eden Beyzanur Akkuş, Bulgar Sara Sevginova Ahmedova'yı 10-0, İsveçli Saga Linnea Svensson'ı 6-2, Macar Viktorya Pupp'ı 10-0 teknik üstünlükle mağlup ederek finale yükseldi. Finalde bireysel olarak yarışan Rus güreşçi Margarita Salnazarian ile 4-4 berabere kalan Akkuş, son puan avantajıyla rakibini yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Beyzanur Akkuş, geçtiğimiz yıl U17 Avrupa şampiyonu, U20 Avrupa ve Dünya ikincisi olmuştu.

Sevim Akbaş'tan gümüş madalya

59 kiloda Sevim Akbaş, Bulgar, Litvanyalı ve bireysel Rus rakiplerini mağlup ederek finale çıktı. Finalde Azerbaycanlı Günal Hurbanova'ya 9-1 mağlup olan Akbaş, Avrupa ikincisi oldu.

Şevval Çayır, Ayşe Erkan ve Elmira Yasin bronz madalya kazandı

53 kiloda Şevval Çayır, repesaj maçlarını kazanarak bronz madalya mücadelesinde bireysel Rus Ekaterina Chikanova'yı 14-11 yendi. 68 kiloda Ayşe Erkan, bronz madalya maçında Macar Maya Munk'u 11-0 teknik üstünlükle mağlup etti. 76 kiloda Elmira Yasin, Nordic sistemde yaptığı son maçta Macar Veronika Nyikos'u 2-1 yenerek bronz madalya kazandı. - İSTANBUL