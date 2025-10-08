Haberler

U19 Milli Takım Hazırlık Turnuvası'na Kötü Başladı

U19 Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen Hazırlık Turnuvası'nın ilk maçında Danimarka'ya 5-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlıların tek golü Enes Cinemre'den geldi.

U19 Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen Hazırlık Turnuvası'nın ilk maçında Danimarka ile karşılaştı. Stadium Rovinjsko'da oynanan mücadele Danimarka'nın 5-1 üstünlüğü ile sona erdi. Ay-yıldızlı ekibin golünü 78. dakikada Enes Cinemre kaydetti. Danimarka'nın gollerini ise 37. dakikada William Martin, 52. dakikada Olti Hyseni, 59. dakikada Jacob Ambaek, 67. dakikada Hjalte Boe ve 70. dakikada Hjalte Laerke attı.

Danimarka maçının ardından 11 Ekim Cumartesi günü İsveç karşısına çıkacak olan milliler, son maçını 14 Ekim Salı günü Polonya ile oynayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
