U19 Milli Futbol Takımı, Lihtenştayn'ı farklı mağlup etti

Güncelleme:
U19 Milli Futbol Takımı, 2025/26 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Eleme Turu ilk maçında Lihtenştayn'ı 7-0 mağlup etti.

Antalya'da Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde Türkiye ile Lihtenştayn karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar karşılaşmadan 7-0 galip ayrıldı. Ay-yıldızlı ekibin gollerini 27. dakikada Hasan Hüseyin Bulut, 29 ile 59. dakikalarda Darvin Kaan Soylu, 45+2 ile 62. dakikalarda Onuralp Çakıroğlu ve 79 ile 80. dakikalarda Özder Özcan kaydetti. Grubun diğer maçında Yunanistan, Belarus'u 2-0 yendi.

Karşılaşmayı, TFF Genç Milli ve Kadın Milli Takımlar, Kulüp Lisans İşleri, Tesisler ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Temel Bozbağ ve TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay da tribünden takip etti.

Milliler, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelirken Gürcistan - Azerbaycan sınırında kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimizin anısına sahaya siyah kol bandı ile çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
