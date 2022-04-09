U19 Kız Milli Voleybol Takımı'ndan 2'de 2

SALON: Pallati i Rinise

HAKEMLER: Ioannis Ioannidis (Yunanistan), Mirza Basic (Bosna Hersek)

SÜRE: 58 dakika (17, 19, 22)

U19 Kız Milli Voleybol Takımı, Kosova'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 CEV U20 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2'nci Raunt I Grubu'ndaki 2'nci maçında Estonya'yı 3-0 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.

Demirören Haber Ajansı / Spor