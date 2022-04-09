U19 Kız Milli Voleybol Takımı'ndan 2'de 2 - Haberler

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U19 Kız Milli Voleybol Takımı'ndan 2'de 2

Demirören Haber Ajansı - Spor
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U19 Kız Milli Voleybol Takımı'ndan 2'de 2

SALON: Pallati i RiniseHAKEMLER: Ioannis Ioannidis (Yunanistan), Mirza Basic (Bosna Hersek)TÜRKİYE: Tuanna, Bengisu, Beren, Liza, Begüm, Dilay, Berre (L) (Selen Naz, Miray, İklimya)ESTONYA: Vahula, Siimson, Sova, Lember, Hollas, Lebedeva, Leenurm (L) (Kurik, Sankmann, Siht)SETLER: 25-18,...

SALON: Pallati i Rinise

HAKEMLER: Ioannis Ioannidis (Yunanistan), Mirza Basic (Bosna Hersek)

TÜRKİYE: Tuanna, Bengisu, Beren, Liza, Begüm, Dilay, Berre (L) (Selen Naz, Miray, İklimya)

ESTONYA: Vahula, Siimson, Sova, Lember, Hollas, Lebedeva, Leenurm (L) (Kurik, Sankmann, Siht)

SETLER: 25-18, 25-14, 25-18

SÜRE: 58 dakika (17, 19, 22)

U19 Kız Milli Voleybol Takımı, Kosova'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 CEV U20 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2'nci Raunt I Grubu'ndaki 2'nci maçında Estonya'yı 3-0 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Spor

Yunanistan, voleybol, Estonya, Milli, Spor, Haberler

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