U19 Kız Milli Voleybol Takımı İstanbul Havalimanı'nda Karşılandı

Hırvatistan ve Macaristan'ın ortaklaşa düzenlediği 2023 FIVB Dünya Şampiyonası finalinde ABD'ye yenilerek dünya 2'ncisi olan U19 Kız Milli Voleybol Takımı İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle ve alkışlarla karşılandı. Türkiye Voleybol Federasyonu(TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, genç millilerin Dünya Şampiyonası'nda final oynamasının önemine vurgu yaparak, 'Ülkemiz adına geleceğin sultanlarıyla gurur duyuyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türk voleybolu büyük işler yapıyor; yapmaya da devam edecek' dedi.

Enver ALAS / İSTANBUL,

Hırvatistan ve Macaristan'ın ortaklaşa düzenlediği 2023 FIVB Dünya Şampiyonası finalinde ABD'ye yenilerek dünya 2'ncisi olan U19 Kız Milli Voleybol Takımı İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle ve alkışlarla karşılandı. Türkiye Voleybol Federasyonu(TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, genç millilerin Dünya Şampiyonası'nda final oynamasının önemine vurgu yaparak, "Ülkemiz adına geleceğin sultanlarıyla gurur duyuyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türk voleybolu büyük işler yapıyor; yapmaya da devam edecek" dedi.

Dünya ikincisi U19 Kız Milli Voleybol Takımı, Türk Hava Yolları'nın Zagrep seferini yapan uçağıyla 12.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na geldi. U19 Kız Milli Voleybol Takımını, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ başta olmak üzere, federasyon yöneticileri karşıladı. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA görevlileri genç millilere çiçek takdim ederken, kafile uzun süre alkışlandı.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Mehmet Akif Üstündağ, Türk voleybolunun her geçen gün büyük ve önemli işler başardığını söyledi. Dünya Şampiyonası'nda final oynamanın önemine değinen Üstündağ, "Ülkemiz adına geleceğin sultanlarıyla gurur duyuyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türk voleybolu büyük işler yapıyor büyük işler yapmaya da devam edecek" diye konuştu.

"HEM KADINIYLA HEM ERKEĞİYLE 2024 PARİS OLİMPİYATLARI'NA KATILACAĞIZ"

Üstündağ, "A takım seviyesinde 3 tane organizasyon vardı ve 3'ünde de şampiyonluk elde ettik. Filenin sultanları dünyanın birinci sırasında. Tarihte ilk defa ABD, Çin, Japonya İtalya gibi takımlar bizim arkamızda. Erkekler ilk kez Challenger Kupası'nı kazandı. Altyapılar ise her organizasyonda başarı elde ediyor. Bunlar geleceğin filenin sultanları. Hem altyapılar hem üstyapı çok başarılı. Hem kadınıyla hem erkeğiyle 2024 Paris Olimpiyatları'na katılacağımızı düşünüyorum" dedi.

U19 Kız Milli Voleybol Takımı kaptanı Eylül Durgun, "Hepimiz için çok güzel bir tecrübe oldu. Takım arkadaşlarımızla gurur duyuyorum. Gönül isterdi ki şampiyon olalım ama olamadık. Yine de çok güzel tecrübe elde ettik" ifadelerini kullandı.

Başantrenör Gökhan Durmaz ise konuşmasında şampiyonaya çok çalışarak hazırlanan oyuncularına teşekkür etti. Durmaz, "Sayın Başkanımız sayesinde bütün Federasyon ve tüm ekip arkamızdaydı. Gönül kazanmak isterdi ama biz hep oradayız. Bundan sonra da hep oralarda olacağız" şeklinde konuştu.