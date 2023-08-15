U19 Kadın Milli ve U17 Kız Milli Takımı kampları sona erdi

Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde başlayan U19 Kadın Milli ve U17 Kız Milli Takımı kampları sona erdi. Kamplar süresince taktik ve atletik performans çalışmalarının yanı sıra yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda takip edilen oyunculara yeni sezonda Milli Takımlarımızın uygulayacağı strateji, diziliş ve oyun kurguları üzerine teorik ve pratik bilgiler verildi. Ayrıca Milliler dopingle mücadele seminerine katıldı. UEFA B Program Sorumlusu ve Antrenör Eğitimcisi Emrah Aykurt da kamp süresince Kadın Milli Takım antrenörlerine saha uygulamaları ve teorik konular üzerine güncel bilgileri aktardı.