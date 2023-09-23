U19 Kadın Milli Takımı Estonya'yı 4-3 Mağlup Etti
U19 Kadın Milli Takımı, Erzurum'da oynanan özel maçta Estonya'yı 4-3 mağlup etti. Maçta Tuana Naz Türçin, Berfin Elif Ceylan, Tuana Yılmaz ve İlayda Cansu'nun attığı gollerle Türkiye galip geldi.
U19 Kadın Milli Takımı, Erzurum'da oynanan özel maçta Estonya'yı 4-3 mağlup etti.
Hakemler: Muhammet Furkan Dursunoğlu, Abdullah Maden, Nurullah Bayram
Türkiye : Begümsu Akay, Tuana Demirbaş (Beril Beceren dk. 78), İlayda Cansu Kara, Yuna Demir, Nihal Saraç (Hiva Lorin Beyaztepe dk. 89), Berfin Elif Ceylan (Aleyna Eslem Topçu dk. 68), Tuana Naz Türçin (Pınarsu Cılız dk.78), Yaren Sürül (Sara Emile Temel dk. 46), Mine Yıldız, Tuana Yılmaz, İrem Tuana Şentürk (Azra Tıraş dk. 46)
Estonya: Katarina Elisabeth Kpa, Marta Panova (Mia-Lisette Sarapik dk. 61), Kirkeliis Lillemets (Viktoria Toding dk. 61), Annegret Kala, Grete Kraus, Helina Tarkmeel, Aleksandra Kelli, Anna Mariin Juksar (Kaisa Triin Arike dk. 83), Liselle Palts, Egle-Eliise Kurg (Jane Mirjam dk. 83), Vanessa Grutop
Goller: Tuana Naz Türçin (dk. 43), Berfin Elif Ceylan (dk. 61), Tuana Yılmaz (dk. 79), İlayda Cansu (dk. 90 +2) (Türkiye), Anna Mariin Juksar (dk. 10 ve dk. 19), Liselle Palts (dk. 32) (Estonya)
Sarı kartlar: Tuana Naz Türçin (Türkiye), Helina Tarkmeel, Grete Kraus (Estonya) - ERZURUM