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U19 Kadın Milli Takımı Avrupa Şampiyonası Hazırlıklarını Tamamladı

U19 Kadın Milli Takımı Avrupa Şampiyonası Hazırlıklarını Tamamladı
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Polonya'da oynanacak olan Avrupa Şampiyonası 1. Turu için hazırlanan U19 Kadın Milli Takımı, Erzurum'daki kampını bitirerek maçlara hazır hale geldi. Teknik Direktör Aytürk Kıyıcı, zorlu rakiplerle mücadele edeceklerini ancak bu durumu bir avantaj olarak gördüklerini belirtti.

Kasım ayı sonunda Polonya'da Avrupa Şampiyonası 1. Turu maçları oynayacak olan U19 Kadın Milli Takımı, Erzurum'da 16 Eylül'den beridir sürdürdüğü hazırlık kampını tamamladı.

Teknik Direktör Aytürk Kıyıcı tarafından yönetilen bugünkü antrenmana ısınmayla başlayan Milliler, daha sonra "Kırmızı Takım" ve "Beyaz Takım" olarak ayrılarak kendi aralarında çift kale hazırlık maçı yaptı.

Polonya'daki Avrupa Şampiyonası 1. Tur maçları için çok sıkı bir çalışma düzeni içinde olduklarını ifade eden Teknik Direktör Aytürk Kıyıcı, "Çok iyi bir jenerasyon yakaladık ve bu sene içerisinde kazandığımız maçların ardından A Ligi'ne yükseldik. Kasım ayı sonunda Polonya'da Avrupa Şampiyonası 1. Tur maçları oynayacağız. Kadın futbolunda dünyada söz sahibi olan İngiltere, İtalya ve Polonya ile aynı gruptayız. Zorlu bir kura çektik. Ancak biz bu durumu avantaj olarak görmek istiyoruz. Çünkü ne kadar zorlu rakiplerle oynarsanız; seviye olarak o kadar yukarı çıkmak zorundasınız. Türk Kadın Futbolu çok hızlı bir gelişim içerisinde. Erzurum'da gerçekleştirdiğimiz kamptan son derece memnunuz. Oyuncularımız iyi bir seviyedeler. Kasım ayında Polonya'da öncelikli hedefimiz A Ligi'nde kalabilmek olacak. Umuyorum ki oradan bu sonucu elde ederek döneriz. En temel hedefimiz ise bu yaş grubundan olabildiğince fazla ismi A Milli Takıma taşıyabilmek. Yakalanan hızlı gelişimin, tüm yaş gruplarında meyvelerini toplayacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Avrupa Şampiyonası Milli Takım Politika erzurum Polonya Futbol Spor

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