U19 Kadın Milli Futbol Takımı, Estonya'yı mağlup etti

U19 Kadın Milli Futbol Takımı, Estonya U19 Kadın Milli Takımı ile yaptığı hazırlık maçını 4-3 kazandı. Maç, Türkiye'deki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynandı. Türkiye, geri dönüş yaparak 3-0 geriden gelerek galibiyeti elde etti.

U19 Kadın Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Estonya'yı mağlup etti

Salih TEKİN / ERZURUM,(DHA)-

Türkiye U19 - Estonya U19: 4-3

STAT: Yüksek İrtifa Kamp Merkezi

HAKEMLER: Muhammet Furkan Dursunoğlu, Abdullah Maden, Nurullah Bayram

TÜRKİYE: Begümsu Akay - Tuana Demirbaş (Dk. 78 Beril Beceren), İlayda Cansu Kara, Yuna Demir, Nihal Saraç, Berfin Elif Ceylan (Dk.68 Aleyna Eslem), Tuana Naz Türçin (Dk.78 Pınarsu Cılız), Yaren Sürül (Dk.46 Sara Emile Temel), Mine Yıldız, Tuana Yılmaz, İrem Tuana (Dk.46 Azra Tıraş)

ESTONYA: Kapa - Panova (Dk.61 Mia-Lisette), Ullemets (Dk.61 Toding), Kala, Kraus, Tarkmeel, Kelli, Mariin (Dk.83 Triin), Palts, Egle-Elise (Dk.83 Mirjam), Grutop

GOLLER: Dk. 40 Tuana Naz, Dk. 61 Berfin Elif, Dk. 79 Tuana Yılmaz, Dk. 90+3 İlayda Cansu ( Türkiye ), Dk.10 ve 19 Mariin, Dk.32 Palts (Estonya)

İsveç'te yapılacak Avrupa Şampiyonası öncesi Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde hazırlıklarını sürdüren Türkiye U19 Kadın Futbol Milli Takımı, Estonya U19 Kadın Milli Takımı'yla yaptığı ikinci hazırlık maçını da kazandı.

Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki maçın 30 dakikalık bölümünde etkili olan Estonya Kadın Milli Takımı, 10 ve 19'uncu dakikada Anna Mariin, 32'nci dakikada Liselle Palts'ın attığı gollerle 3-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra rakip kale önünde etkili ataklar yapan Türkiye, 40'ıncı dakikada Tuana Naz'ın attığı golle skoru 3-1'e getirdi. İkinci yarıya daha etkili başlayan milliler, 61'inci dakikada Berfin Elif, 79'uncu dakikada Tuana Yılmaz'ın golleriyle skoru 3-3 yaptı. 90+3'üncü dakikada İlayda Cansu, galibiyeti getiren golü attı.

20 Eylül'de oynadıkları ilk maçı da 3-2 kazanan Türkiye U19 Kadın Milli Takımı oyuncuları, bitiş düdüğüyle büyük bir sevinç yaşadı. Sahanın ortasında bir araya gelen sporcular, galibiyeti 'Türkiye' sloganıyla kutladı.

KIYICI: ÇOK GÜZEL BİR REAKSİYON GÖSTERDİK

Estonya U19 takımı karşısında alınan galibiyetten dolayı mutlu olduğunu belirten U19 Kadın Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Aytürk Kıyıcı, "Çok güzel bir reaksiyon gösterdik. Geri dönüş yapan takımımı kutluyorum. Gerçekten Ne kadar gurur duysam azdır. Normal'da 3-0'dan çevirmek çok zordur ama benim takımım onu gösterdi. O duruşu sergiledi ve çevirdi. Kızlarımı tebrik ediyorum" dedi. (DHA)