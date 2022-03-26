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U19 Gelişim Ligi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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U19 Gelişim Ligi

U19 Gelişim Ligi maçında Kayserispor ile Galatasaray karşılaştı.

KARATAŞ, ADANA (İHA) - U19 Gelişim Ligi maçında Kayserispor ile Galatasaray karşılaştı. Müsabakayı konuk ekip 1-0 kazandı.

Stat: Kadir Has Yan Saha

Hakemler: Yusuf Uğurlu xx, Kemal Deliktaş xx, Samet Arpacıktaş xx

Kayserispor U19: Tolun Orhun xx, Talha Karataş xx (Dk.72 Berkan Aslan x), Enes Koçoğlu x (Dk.22 Hamza Şahbaz xx), Göktuğ Yayla xx, Bilal Ceylan xx, Berat Eskin xx, Ethem Balcı xx (Dk.84 Yiğit Yavuz ?), Emin Can Uysal xx, Talha Sarıaslan xx, Kürşat Babamoğlu xx (Dk.84 Serhat Işık ?), Mehmet Eray Özbek xx

Galatasaray U19: Yılmaz Aktaş xxx, Yusuf Erdem Gümüş xx, Umut Erdem xx, Mehmet Aslanboğa xxx, Melih Mert xx, Pape Niang xxx (Dk.84 Mustafa Karaman ?), Beknaz Almazbekov xxx (Dk.90 Caner Doğan ?), Eren Büyükkaya xx, Zeki Mert xx (Dk.75 Ahmed Jafeli xx), Özgür Baran Aksaka xxx, Taha Aydınlı xx

Gol: Özgür Baran Aksaka (Dk.34) (Galatasaray U19) - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray, Kayserispor, Karataş, Spor, Haberler

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