- U19 Erkek Basketbol Milli Takımı, yurda döndü

İSTANBUL - FIBA U19 Dünya Kupası'nda turnuvanın güçlü takımlarından ABD'yi yenerek üçüncü olan ve bronz madalya elde eden Türkiye U19 Erkek Basketbol Milli Takımı yurda döndü.

Macaristan'ın Debrecen kentinde düzenlenen FIBA 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'nın üçüncülük maçında ABD'yi 84-70'lik skorla yenerek bronz madalya kazanan Türkiye U19 Erkek Basketbol Milli Takımı, yurda döndü. Milli takım kafilesi, saat 12.30'da İstanbul Havalimanı'na geldi. Ay-yıldızlı sporcular, burada basketbol federasyonu yetkilileri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Ömer Onan: "Altın jenerasyon geliyor"

Kafileyle birlikte Macaristan'dan İstanbul'a gelen Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan, "Bu çocuklar uzun zamandır birlikte iyi işler çıkartıyor. Geçen sene bu jenerasyon U18 olarak Avrupa finali oynadı ve ikinci oldu. Aynı jenerasyon U19 olarak bu sefer de dünya üçüncüsü oldu. Bir altın jenerasyon geliyor diyebiliriz. İnşallah 3-4 sene içerisinde de A Mili Takım'a adapte olurlar. Hepsiyle çok gurur duyuyoruz. Başta Fikret hoca olmak üzere tüm oyuncuları tebrik ediyorum. Alt yapılarımızda devşirme oyuncumuz yok. Alt yapıda biz devşirme oyuncusuna taraftarı değiliz" ifadelerini kullandı.

Fikret Doğan: "Onları takip etmeye devam edin"

U19 Basketbol Milli Takımı Antrenörü Fikret Doğan çok gururlu olduklarını dile getirerek, "Çok önemli işler yapıyor çocuklarımız. Geçen sene İzmir'de bu çocuklar Avrupa ikincisi olmuştu. ABD dünya basketbolunda ekol bir ülke. O ülkeyi yenmek bizim sporcularımıza nasip oldu. Ben çok mutluyum ve gururluyum. Onları takip etmeye devam edin" şeklinde konuştu.

Berke Büyüktuncel: "Böyle bir başarıya ihtiyacımız vardı"

Takım kaptanı Berke Büyüktuncel de duygularını şu sözlerle aktardı:

"Bizim için ve Türk halkı için büyük bir maç oldu. Türkiye'nin böyle bir başarıya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Dünya üçüncüsü olduk ve bunun bizim için inanılmaz bir gururu var. Daha iyi bir derece bekliyorduk ama bu başarı bizim için iyi olduğunu düşünüyorum. ABD maçına çok iyi hazırlanmıştık. Çünkü Türkiye'ye bir madalya ile dönmek istiyorduk. Ama İspanya maçı bizim için sıkıntılı oldu. Heyecan ve yorgunlukla birlikte kötü bir maç geçirdik ama ABD maçıyla bunu telafi ettiğimizi düşünüyorum."