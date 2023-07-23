U18 Ragbi Kadın Milli Takımı Avrupa Trophy Ligi'nde üçüncü oldu
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Avrupa Trophy Ligi'nde 3'üncü olarak bir ilki başaran U18 Ragbi Kadın Milli Takımı, ülkemize tarihinde ilk defa bronz madalya ve üçüncülük kupası kazandırdı. Takım, Polonya'da düzenlenen maçlarda birçok ülkeyi yenerek üçüncü oldu.
Avrupa Trophy Ligi'nde 3'üncü olarak bir ilki başaran U18 Ragbi Kadın Milli Takımı, ülkemize tarihinde ilk defa bronz madalya ve üçüncülük kupası kazandırdı.
U18 Ragbi Kadın Milli Takımı, 22-23 Temmuz tarihlerinde Polonya'nın Zapki kentinde düzenlenen U18 Kadınlar Ragbi Trophy Lig maçlarında; Portekiz'i 12-5, Litvanya'yı 17-10 Romanya'yı 38-0, İsveç'i 25-10, Macaristan'ı 36-5 yenip, Galler'e 36-0 yenilerek Avrupa U18 Kadınlar Ragbi Trophy Ligi'nde üçüncü oldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor