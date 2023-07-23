U18 Ragbi Kadın Milli Takımı Avrupa Trophy Ligi'nde üçüncü oldu

Avrupa Trophy Ligi'nde 3'üncü olarak bir ilki başaran U18 Ragbi Kadın Milli Takımı, ülkemize tarihinde ilk defa bronz madalya ve üçüncülük kupası kazandırdı. Takım, Polonya'da düzenlenen maçlarda birçok ülkeyi yenerek üçüncü oldu.