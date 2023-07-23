Üye Girişi
Haberler

U18 Ragbi Kadın Milli Takımı Avrupa Trophy Ligi'nde üçüncü oldu

Spor Haberleri

Avrupa Trophy Ligi'nde 3'üncü olarak bir ilki başaran U18 Ragbi Kadın Milli Takımı, ülkemize tarihinde ilk defa bronz madalya ve üçüncülük kupası kazandırdı. Takım, Polonya'da düzenlenen maçlarda birçok ülkeyi yenerek üçüncü oldu.

Avrupa Trophy Ligi'nde 3'üncü olarak bir ilki başaran U18 Ragbi Kadın Milli Takımı, ülkemize tarihinde ilk defa bronz madalya ve üçüncülük kupası kazandırdı.

U18 Ragbi Kadın Milli Takımı, 22-23 Temmuz tarihlerinde Polonya'nın Zapki kentinde düzenlenen U18 Kadınlar Ragbi Trophy Lig maçlarında; Portekiz'i 12-5, Litvanya'yı 17-10 Romanya'yı 38-0, İsveç'i 25-10, Macaristan'ı 36-5 yenip, Galler'e 36-0 yenilerek Avrupa U18 Kadınlar  Ragbi Trophy Ligi'nde üçüncü oldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Polonya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title