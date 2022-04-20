U18 Milli Takımı, Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendi - Haberler

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U18 Milli Takımı, Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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U18 Milli Takımı, Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendi

U18 Milli Takımı, Üsküp'te özel maçta karşılaştığı Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti.

U18 Milli Takımı, Üsküp'te özel maçta karşılaştığı Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti.

Özel maçta U18 Milli Takımı, Üsküp'te Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geldi. Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu Tesisleri'nde oynanan müsabakayı milliler 3-0 kazanırken, golleri 4. dakikada Emirhan İlkhan, 70. dakikada Borjan Popovski (k.k.), 80. dakikada Mehmet Ali Büyüksayar ve 90. dakikada Habib Biçer kaydetti. U18 Milli Takımı cuma günü Kuzey Makedonya ile bir hazırlık maçı daha oynayacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Makedonya, Futbol, Üsküp, Milli, Spor, Haberler

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