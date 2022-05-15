U18 Gençler Türkiye Şampiyonası birinci kademe müsabakaları sona erdi - Haberler

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U18 Gençler Türkiye Şampiyonası birinci kademe müsabakaları sona erdi

AA - Fadime Yılmaz Elma - Spor
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U18 Gençler Türkiye Şampiyonası birinci kademe müsabakaları sona erdi

U18 Gençler Türkiye Şampiyonası birinci kademe müsabakalarının Zonguldak ayağı sona erdi.

ZONGULDAK (AA) - U18 Gençler Türkiye Şampiyonası birinci kademe müsabakalarının Zonguldak ayağı sona erdi.

Türkiye'de 20 ilde oynanan ve 75 ilden 116 takımın mücadele ettiği birinci kademe müsabakaları tamamlandı.

Zonguldak'ta Fener Sahası'nda oynanan müsabakalarda Başkent Edaşspor, Akyazı Akınspor, Bartın GB Spor A grubunda, Pırpır Gençlikspor, Kıbrıscıkspor ve Gölbaşı Belediyespor B Grubu'nda yer aldı.

Müsabakalar sonunda Başkent Edaşspor ile Gölbaşıspor finalde karşı karşıya geldi. Maçı 2-0 kazanan Gölbaşı Belediyespor, ikinci kademeye yükselerek ilk 20'ye girme hakkı elde etti.

AA / Fadime Yılmaz Elma - Spor

Gölbaşı Belediyespor, Fenerbahçe, Zonguldak, Türkiye, Spor, Haberler

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