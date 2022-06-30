19. Akdeniz Oyunları Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, B Grubu'nu ikinci tamamlayarak yarı finale yükseldi. Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, B Grubu'nu ikinci tamamlayarak yarı finale yükseldi. Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, üçüncü maçında İtalya ile karşılaştı. Rakibiyle 0-0 berabere kalan milliler, 4 puanla B Grubu'nu ikinci tamamladı ve adını yarı finale yazdırdı. Yarı final mücadeleleri 2 Temmuz'da yapılacak. AA / Muhammed Boztepe - Spor Spor Güncel Haberler

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