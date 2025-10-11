Haberler

U18 Erkek Plaj Voleybolu Milli Takımı Tarihinde İlk Kez Yarı Finale Yükseldi

U18 Erkek Plaj Voleybolu Milli Takımı Tarihinde İlk Kez Yarı Finale Yükseldi
U18 Erkek Plaj Voleybolu Milli Takımı, Doha'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda tarihi bir başarı elde ederek yarı finale yükseldi. Takım, grup aşamasında 3'te 3 yaparak adını son 16'ya yazdırdı ve çeyrek finalde Venezuela'yı set vermeden mağlup etti.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen U18 Plaj Voleybolu Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden U18 Erkek Plaj Voleybolu Milli Takımı, büyük bir başar elde etti. Başantrenör Bilal Tanrıverdi yönetimindeki Barış Güldalı - Polat Kemal Eser ikilisi, Dünya Şampiyonası'nda tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi.

Organizasyonda A Grubu'nda yer alan Milliler, ilk maçında Katar'ı 2-0, ikinci maçında Kolombiya'yı 2-0, üçüncü maçında da Kanada'yı 2-1 mağlup ederek grup etabını 3'te 3 ile tamamladı ve adını son 16'ya yazdırdı.

Son 16'da Gambiya'yı, çeyrek finalde de Venezuela'yı set vermeden 2-0'la geçen Barış Güldalı-Polat Kemal Eser ikilisi Dünya Şampiyonasında tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi.

Milliler, yarı finalde 11 Ekim Cumartesi günü saat 17.30'da Norveç ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
