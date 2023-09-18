U18 Beyzbol 5 Milli Takımı, Ankara'da düzenlenecek olan Beyzbol 5 Gençler Dünya Kupası'na, Kayseri'de hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yıl Avrupa ikincisi olan U18 Beyzbol 5 Milli Takımı, 10-15 Ekim tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek olan Beyzbol 5 Gençler Dünya Kupası'na, Kayseri'de hazırlanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait Gevher Nasibe Kız Yurdu'nun kapalı spor salonunda hazırlıklarını sürdüren takımda hedef şampiyon olmak. Teknik Direktör Mayide Çakaloğlu Aşçı, "Bu sene 2018 Beyzbol Five Dünya Kupası'na hazırlıklarımızı Kayseri'de yürütmekteyiz. Güzel bir antrenman ve kamp sezonu geçirdik. Şampiyon olmayı hedefliyoruz. Bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

"Her türlü desteğe devam edeceğiz"

Sporcuları ve teknik ekibi ziyaret ederek, başarılar dileyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da, "Gerçekten güzel bir kamp geçiyor. Takımımızın Kayseri'de yaptığı çalışmaların önümüzdeki günlerde yapacakları müsabakalarda başarı ile taçlanır diye düşünüyorum. Biz de Kayseri il müdürlüğü olarak her türlü desteği veriyoruz. Güzel bir ambiyans ortamı var. Bu ortamda da başta sporcularımız güzel bir çalışma içerisinde. Ülkemizde spor ve branşlarda güzel bir gelişme var. Başta beyzbol olmak üzere gençlerimiz önemli ölçüde yeteneklerini konuşturuyor. Milli takımlarımızda, üst ve alt gruplarımızda olmak üzere buralarda elde ettikleri çalışma disiplini ile bundan sonrasında hem uluslararası arena da hem de ilgili Türkiye genelindeki çalışmalarda başarılı olacaklardır. Bizler de il müdürlüğü olarak bundan sonra her türlü desteğe devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ