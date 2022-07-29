U18 Avrupa Şampiyonası'nda ilk rakip Polonya

İZMİR'de düzenlenecek FIBA U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Organizasyonda B Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı genç basketbolcular yarın ilk maçta Polonya'ya rakip olacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Basketbolseverler karşılaşmaları ücretsiz olarak takip edebilecek. 4 grupta 16 ülke takımının mücadele edeceği, 7 Ağustos'taki finalle bitecek şampiyonaya Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka ve Bornova Atatürk Spor Salonu ev sahipliği yapacak. U18 Avrupa Şampiyonası'nda ilk gün A Grubu'nda Fransa-Büyük Britanya, İsrail-Kuzey Mekadonya, B Grubu'nda İspanya-Almanya, Türkiye-Polonya, C Grubu'nda Sırbistan-Slovenya, Çekya-Yunanistan, D Grubu'nda ise Litvanya-Karadağ, Hırvatistan-İtalya maçları oynanacak.

Grupta ilk 2'ye girerek yoluna devam etmeye çalışacak milliler pazar saat 20.30'da İspanya, pazartesi de aynı saatte Almanya'yla rakip olacak. Şampiyonanın yarı final ve final maçları Karşıyaka'da oynanacak. Bu organizasyona daha önce 2014'te Konya, 2016'da Samsun'da ev sahipliği yapan Türkiye, U18'de 2013 ve 2014'te Avrupa şampiyonu, 2004, 2005, 2015 ve 2019'da ikinci, 2009 ve 2011'de ise üçüncü oldu. 1964'ten 2002'ye kadar 2 yılda bir gerçekleştikten sonra her yıl düzenlenmeye başlayan organizasyon, ülkemizde yine Konya'da düzenlenmesi planlanmasına rağmen 2020 ve 2021'de koronavirüs pandemisi nedeniyle yapılamadı. 37'nci kez düzenlenecek şampiyonada daha önce Sovyetler Birliği 8, Yugoslavya 5 birincilikle en fazla şampiyonluğa ulaşan ülkeler konumunda yer alıyor. Bu ülkeleri 4'er birincilikle Fransa, İspanya ile Sırbistan, 3 şampiyonlukla Hırvatistan, 2'şer birincilikle Litvanya, Türkiye ve Yunanistan izliyor.